Samuel Xavier deve retornar ao Fluminense contra a LDU, pela Recopa - Lucas Merçon/Fluminense FC

Samuel Xavier deve retornar ao Fluminense contra a LDU, pela RecopaLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/02/2024 13:34 | Atualizado 27/02/2024 13:46

Rio - O Fluminense deve ter um retorno importante para a primeira decisão do ano. O Tricolor deve contar com o lateral-direito Samuel Xavier contra a LDU, do Equador, na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O jogador está recuperado de dores no joelho e deve ser relacionado, segundo o jornalista Victor Lessa.

Samuel Xavier foi relacionado para apenas uma partida na temporada, mas apresentou dores durante o aquecimento e foi substituído por Guga. O lateral-direito ainda não jogou um jogo oficial no ano e pode estrear diante da LDU, do Equador, pela Recopa. O jogador treinou normalmente nesta terça-feira (27), no CT Carlos Castilho.

Além de Samuel Xavier, o zagueiro Felipe Melo também treinou normalmente com o elenco tricolor. O atacante Keno também não deve ser um problema. Já o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Gabriel Pires não treinaram com o elenco principal e estão em transição para saber se terão condições de jogo. O lateral atuou na ida, mas foi substituído no primeiro tempo com dores.

Fluminense e LDU, do Equador, decidem a Recopa Sul-Americana de 2024. É a terceira final continental entre as equipes. No jogo de ida, os equatorianos venceram por 1 a 0, na altitude de Quito. Com isso, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Em caso de empate no placar agregado, o jogo irá para a prorrogação. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.