Fábio, goleiro do Fluminense, foi peça importante na conquista da Libertadores 2023Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/02/2024 21:14

Rio - Único representante do elenco na inauguração do Museu Fluminense, o goleiro Fábio, figura marcante no título da Libertadores, destacou o carinho do clube em um dos espaços que homenageia a conquista de 2023. Na sede das Laranjeiras, o camisa um da equipe comandada por Fernando Diniz citou a emoção de ouvir novamente os áudios que antecederam a partida contra o Boca Juniors, no Maracanã, no dia 4/11.

"Sensacional, cara (o museu). O capricho, o amor, a história contada. Foi emocionante escutar o som da gente no vestiário, do Diniz. Aí na hora vem, a memória traz aquele momento da decisão ali, antes de entrar no gramado, o aquecimento, vem tudo nessa hora do áudio ali", disse, em entrevista ao O Dia.

Fábio é um dos jogadores do elenco atual que tem foto na entrada do museu. O Fluminense reservou grande parte do projeto para exaltar a campanha vitoriosa da última temporada, e o vídeo dos bastidores da decisão é exibido na sala sobre a conquista, assim como a camisa da final que o goleiro doou.

O grande momento do museu é o espaço da Libertadores. Ele é dividido em dois. No primeiro, nomes de todos os envolvidos na conquista (jogadores, comissão, diretoria). E futuras relíquias. Camisas de Cano e Fábio, doadas pelos dois, e chuteiras do argentino e de John Kennedy pic.twitter.com/bqeaegJeAg — Hugo Perruso (@hugoperruso) February 26, 2024

No evento desta segunda-feira (26), figuras como Fred, diretor de planejamento esportivo do Flu, e Abel Braga, ex-técnico campeão brasileiro em 2012 e o segundo treinador com mais jogos na história do clube (354), também marcaram presença ao lado do presidente Mário Bittencourt.

Goleiro Fábio é o único jogador do elenco atual a aparecer aqui em Laranjeiras, até o momento. Ele e o ex-técnico do Fluminense Abel Braga acabaram de entrar no museu com Mário Bittencourt. pic.twitter.com/rKYVETSLPA — Hugo Perruso (@hugoperruso) February 26, 2024

O Museu Fluminense estará aberto ao público a partir desta terça-feira (27), com ingressos a R$ 25 reais para sócios-torcedores e R$ 50 para não-sócios. O projeto passeia por toda a história do clube, cita ídolos e gerações importantes, nomes marcantes, e outras conquistas também com times femininos e das categorias de base.