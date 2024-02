Keno sentiu doires no pé esquerdo no treino de véspera do clássico entre Fluminense x Vasco - Lucas Merçon / Fluminense

derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último domingo (25), o atacante Keno não deve ser problema para o Fluminense no segundo jogo da Recopa, contra a LDU, na próxima quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasilia), no Maracanã. A informação foi dada pela técnico Fernando Diniz logo após o clássico. Rio - Apesar de ter ficado de fora da, o atacante, contra a LDU, na próxima quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasilia), no Maracanã. A informação foi dada pela técnico Fernando Diniz logo após o clássico.

"O Keno não preocupa nada. Foi um daqueles que a gente poupou. Metade dos titulares. Ele já sentiu os efeitos da altitude no jogo e achamos que era interessante poupá-lo. O ideal era ter um time com 11 trocas e conversamos com jogadores e achamos que essa foi a melhor estratégia para tentar ganhar o jogo", afirmou Diniz em coletiva.

Mesmo com a tranquilidade em relação ao atacante, Diniz deve ter outros problemas para montar a equipe. Samuel Xavier e Marcelo, com dores no joelho e no tendão, respectivamente, podem ficar de fora da decisão.

"Os dois são dúvidas (Samuel Xavier e Marcelo). Vai depender da melhora do Marcelo e do Samuel, e como ele vai reagir aos treinamentos. Não tenho como dizer de maneira muito precisa se vamos poder contar com eles ou não", declarou o treinador.

Além dos dois laterais, o zagueiro Marlon também preocupa. Após o Fla-Flu, o volante André revelou que o defensor foi substituído por dores no joelho. A lesão é a mesma que o fez ele perder alguns jogos no início do ano.

Fluminense e LDU se enfrentam no segundo jogo da Recopa na próxima quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasilia), no Maracanã. O Tricolor precisa vencer para ficar com a Taça, já que foi derrotado por 1 a 0 no duelo de ida.