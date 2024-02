Fernando Diniz, do Fluminense, na área técnica do Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense

Fernando Diniz, do Fluminense, na área técnica do MaracanãLucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/02/2024 12:52 | Atualizado 26/02/2024 12:53

Rio - Alerta ligado nas Laranjeiras. Após ser derrotado pelo Flamengo por 2 a 0, neste último domingo (25), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, o Fluminense completou 10 jogos de jejum em clássicos e se aproximou da sua pior marca na história contra os rivais.

A última vitória do Fluminense em clássicos aconteceu no dia 9 de abril de 2023, quando goleou o Flamengo por 4 a 1, pelo jogo de volta da final do Carioca. De lá para cá, foram 10 jogos, cinco empates e cinco derrotas. O pior jejum desde 2021, quando ficou 12 partidas sem vencer os rivais.

O maior jejum do Fluminense contra os rivais na história aconteceu entre 1961 e 1962 e entre 1995 e 1996, quando ficou 13 jogos sem vencer clássicos. Em outras duas ocasiões ficou 12 partidas sem vitórias: entre 2012 e 2013 e entre 2021 e 2022.

Atual bicampeão da Taça Guanabara, o Fluminense tem chances remotas de conquistar o título pelo terceiro ano consecutivo. O Tricolor precisa vencer o Botafogo, no domingo (3), às 16h, torcer por uma derrota do Flamengo diante do Madureira, no sábado (2), e tirar 11 gols de saldo.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na ida, o time equatoriano venceu por 1 a 0 e, por isso, joga pelo empate. Em caso de vitória tricolor por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.