Fernando Diniz, do Fluminense, na área técnica do MaracanãLucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/02/2024 21:48

Rio - O técnico Fernando Dinz fez uma análise da derrota do Fluminense para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã , neste domingo, 25, pela décima rodada da Taça Guanabara. Ele viu um equilíbrio no primeiro tempo, explicou que precisou fazer as três substituições no intervalo e destacou como o primeiro gol do Fla impactou a partida.

"Nosso time no primeiro tempo conseguiu jogar de uma maneira equilibrada, subindo a marcação todo mundo junto. A gente preparou esse time um dia só para jogar, que foi ontem, falando com a fisiologia e com os próprios jogadores aqueles que tinham condição pelo menos para iniciar. Era um jogo muito importante, precisávamos vencer para ter mais chances de vencer a Taça Guanabara", disse Fernando Diniz.

"No primeiro tempo correu tudo dentro do esperado. No intervalo, a gente teve que fazer duas substituições, dois jogadores pediram estavam muito cansados, o Guga e o Thiago Santos. O Marlon sentiu o joelho. A gente já teve que fazer três alterações, e aí mexemos um pouco na estrutura do time. Depois do primeiro gol, a gente teve mais necessidade de avançar, porque precisávamos de dois gols. O jogo ficou mais desequilibrado, e o Flamengo soube aproveitar", completou.

Na última quinta, o treinador, assim como o grupo, ficou na bronca com a arbitragem da Recopa . Hoje, porém, foi diferente. Diniz parabenizou o árbitro do clássico desta tarde e disse que o Fla mereceu o resultado.

"O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. Acho que a arbitragem foi muito bem, não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, está de parabéns", disse o treinador.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar a LDU no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta da Recopa. Na ida, os equatorianos venceram por 1 a 0 , em Quito.

"A gente tem que esperar as duas coisas. Temos que treinar esperando que eles possam vir com um bloco mais baixo do que lá e também pode ser que sejam mais agressivos na marcação. Tem que treinar para as duas situações. Quanto ao time, a gente ainda vai ver qual a melhor escalação para jogar na quinta-feira", contou Diniz.