Lance do jogo entre LDU e FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/02/2024 23:32

Equador - O Fluminense segurou a LDU até onde pôde, mas não conseguiu sair de Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar, com o empate. Com um gol nos acréscimos, o Tricolor perdeu para a equipe equatoriana por 1 a 0 no Estádio Rodrigo Paz Delgado, nesta quinta-feira, 22, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O tento da Liga foi marcado por Arce. Inicialmente, a arbitragem assinalou impedimento, mas o VAR reviu a jogada e confirmou o gol.

O Flu reclamou de um pênalti em cima de Cano ainda no primeiro tempo. O árbitro, porém, não viu infração e nem mesmo quando foi chamado para rever o lance no monitor do VAR à beira do campo.

A partida da volta entre as duas equipes acontecerá na próxima quinta-feira, 29, às 21h30, no Maracanã. Vitória por um gol de diferença do Fluminense leva a decisão para a prorrogação.

Antes disso, porém, o Tricolor tem compromisso no Campeonato Carioca. O Flu volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. A partida é válida pela décima rodada da Taça Guanabara.

O JOGO

O Fluminense sofreu muito durante o primeiro tempo na altitude de Quito. A equipe de Diniz até teve mais posse de bola, mas mostrou dificuldade para impor seu estilo de jogo com boas trocas de passe e aproximação. Além disso, Marcelo se machucou com menos de 15 minutos e precisou ser substituído.

A LDU, por sua vez, levava perigo constantemente, especialmente em fortes chutes de fora da área. No entanto, faltou calibrar o pé: das 11 finalizações, apenas três tiveram direção do gol.

Uma das grandes oportunidades da Liga veio após Fábio falhar ao tentar encaixar a bola e ceder o rebote. Próximo da pequena área, González ficou com a sobra, mas mandou para fora. Na reta final de primeiro tempo, Piovi quase fez antou um gol olímpico, porém Guga salvou praticamente em cima da linha.

Apesar do cenário negativo, o Flu poderia ter balançado as redes no primeiro tempo em um lance que gerou reclamação por parte dos cariocas. Cano foi lançado e ficou cara a cara com o goleiro. Antes de finalizar, sofreu um empurrão e um puxão dentro da área. O árbitro, contudo, não assinalou o pênalti, nem mesmo após a recomendação do VAR.

No retorno do intervalo, o cenário do jogo se manteve. A LDU seguiu em cima, enquanto o Fluminense apenas se defendia. Todavia, com o passar do tempo, o time equatoriano já não levava mais o mesmo perigo dos primeiros minutos.

Além disso, o Flu começou a encontrar mais espaço para respirar um pouco e também chegar ao ataque. Em um destes momentos, por volta dos 28 minutos, Lima acertou o travessão da meta defendida por Domínguez.

Nos minutos finais, a Liga voltou realmente a assustar e conseguiu furar a defesa tricolor. Após cobrança de falta, Arce apareceu livre para desviar e balançar as redes do Fluminense aos 47 minutos. Inicialmente, assistente assinalou o impedimento. No entanto, o VAR corrigiu e validou o gol.

FICHA TÉCNICA

LDU 1x0 Fluminense



Data e Hora: 22/2/2024, às 21h30

Local: no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Cartões amarelos: Piovi e Gabbarini (LDU) / Diniz, Martinelli e Guga (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Arce (1-0) (47'/2ºT)

LDU (Auxiliar técnico: Adrián Gabbarini)

Alexander Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Quiñónez; Zambrano (Villamíl, 25'/2ºT), Pivoi e Sebastián González (Alzugaray, 33'/2ºT); Jhojan Julio, Hurtado (Estrada, 25'/2ºT) e Estupiñán (Alex Arce, 11'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Marlon, 10'/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 14'/1ºT); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima, 24'/2ºT); Keno (Douglas Costa, 10'/2ºT), Jhon Arias, Germán Cano (Lelê, 24'/2ºT).