Fernando Diniz conversa com auxiliares durante treino do Fluminense em Quito, no EquadorLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 22/02/2024 14:25

Rio - O Fluminense inicia a busca por mais um título internacional na história. O Tricolor enfrenta a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A partida de volta será no dia 29, no mesmo horário, no Maracanã.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz tem os desfalques do atacante John Kennedy, suspenso pela expulsão na final da Libertadores contra o Boca Juniors, da Argentina, e do lateral-direito Samuel Xavier, que se recupera de dores no joelho. Já os zagueiros Marlon e Manoel, e o atacante Keno, estão de volta.

Será a terceira final continental entre Fluminense e LDU. Em 2008 e 2009, o time equatoriano conquistou a Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Ao todo, são oito confrontos entre as equipes, com quatro vitórias do time brasileiro, um empate e três vitórias dos equatorianos, além de 12 gols para cada um.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

LATERAIS: Diogo Barbosa, Guga e Marcelo

ZAGUEIROS: Antônio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Manoel, Marlon e Thiago Santos

MEIAS: Alexsander, André, Gabriel Pires, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto e Terans

ATACANTES: Douglas Costa, Germán Cano, Keno, Lelê e Marquinhos