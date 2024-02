Ganso - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/02/2024 13:59

Equador - O Fluminense não terá vida fácil nesta quinta-feira (22), no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, em Quito. Em entrevista coletiva na última quarta (21), o meia Paulo Henrique Ganso falou sobre qual será a estratégia da equipe carioca para tentar driblar a altitude de 2.850 metros da cidade equatoriana.



"Primeira partida, a gente vai ter que tentar ter o controle máximo do jogo, até para tirar a velocidade da partida, mas a gente vai estar preparado. A gente tem que estar juntos em todos os momentos, em todas as partes do campo. A gente sabe que é difícil pela altitude, pela altura, mas a gente sabe que também é uma equipe muito forte fisicamente. E, como eu falei, a gente tem que estar juntos em todos os momentos, em todas as partes do campo", afirmou Ganso.



"Vai ser uma partida muito difícil, a gente jogar com altitude realmente não é fácil. Eles já estão muito acostumados, a gente está tentando se adaptar nesses dois dias que antecedem a nossa partida, mas vamos estar preparados para todos os momentos", completou.



O camisa 10 também falou sobre como foi a adaptação do elenco nos últimos dias de treino em Quito.



"Agora está todo mundo bem né, agora depois começa a correr ali que sente bastante, mas tem um oxigênio, como eu falei, vai estar todo mundo preparado para esse grande jogo. É um time muito forte fisicamente, um ataque muito rápido e a gente tem que ter bastante cuidado com todos", declarou.



Fluminense e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito. Uma semana depois, os campeões da América recebem os equatorianos no jogo de volta no Maracanã.