Publicado 21/02/2024 12:30 | Atualizado 21/02/2024 12:31

A nova camisa tricolor do Fluminense para a temporada estreia na quinta-feira (22), no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, às 21h30 (de Brasília) em Quito. O Tricolor apresentou nesta quarta o uniforme, que tem uma homenagem ao título do Campeonato Brasileiro de 1984.

Um patch (adesivo) especial está presenta na parte de baixo da peça, para celebrar os 40 anos da conquista tricolor, que tinha em sua equipe Romerito, Washington e Assis. Além do ano, também há a inscrição "Campeão Brasileiro".



Novidade na camisa do Fluminense é um patch em homenagem aos 40 anos do Brasileiro de 1984 Lucas Merçon / Fluminense

Criada pela Umbro, fornecedora de material esportivo, a nova camisa do Fluminense mantém as tradicionais listras verticais tricolores em verde, branco e grená, que seguem com o mesmo padrão nas mangas. Também possui grafismos em linhas abstratas e desconstruídas, em referência à 'art Déco', conceito artístico trazido pela imigração francesa ao Rio de Janeiro e que se mostra presente em mais de 400 prédios da cidade.



Nova camisa do Fluminense é parecida com a de 2023, mas tem mudança na gola Divulgação

A nova camisa do Fluminense substitui a histórica de 2023, que ficará marcada pela conquista inédita da Libertadores, além do Campeonato Carioca. E a nova já pode entrar para a história com a conquista do segundo título sul-americano.

