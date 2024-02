De Germán Cano, no ataque, a Felipe Melo, na defesa, Fluminense terá de conseguir ficar com a bola na altitude - Lucas Merçon / Fluminense

De Germán Cano, no ataque, a Felipe Melo, na defesa, Fluminense terá de conseguir ficar com a bola na altitudeLucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/02/2024 11:28 | Atualizado 21/02/2024 11:30

Fluminense e LDU se reencontram na disputa por um título sul-americano, num cenário muito parecido com o das outras duas finais entre os dois, da Libertadores de 2008 e da Copa Sul-Americana de 2009. Assim como nas duas conquistas, a equipe equatoriana conta com o fator altitude para criar uma vantagem no confronto, enquanto o Fluminense tenta mudar esse histórico de dificuldades que encontra em Quito, para, deste vez, chegar no Maracanã sem ter que correr atrás do resultado, para ser campeão da Recopa.



Para o confronto de ida de quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o Fluminense tem como principal missão ficar com a bola e tentar diminuir a velocidade do jogo, para não ser pressionado pelos donos da casa, que costumam fazer um abafa no início. Nos outros jogos em Quito, 2.850 metros acima do nível do mar, o Tricolor sofreu com esse problema contra a LDU e tenta não repetir os erros.



Em 2008, os equatorianos marcaram logo aos 2 minutos, Conca empatou aos 12, mas o Fluminense terminou o primeiro tempo perdendo por 4 a 1. Thiago Neves ainda diminuiu após o intervalo, mas o estrago já estava feito com o 4 a 2 e a desvantagem na volta.

No ano seguinte, a situação foi ainda pior. A goleada sofrida por 5 a 1 foi um duro baque para o Time de Guerreiros, que fazia arrancada espetacular para fugir do rebaixamento no Brasileirão. Naquele jogo na altitude, Marquinhos marcou logo no primeiro minuto, mas a pressão e a velocidade da LDU, que contou com a reposição de bola rápida dos gandulas, também foram determinantes para a goleada.



Já no primeiro tempo o Tricolor levou a virada e, no segundo, levou outros três gols sem conseguir 'respirar', sendo um deles no fim.



Classificação sofrida



E mesmo em jogos que não valeram título, o Fluminense sofreu contra a LDU em Quito e também não conseguiu vencer. Também em 2008, o Tricolor arrancou um heróico empate em 0 a 0 na estreia na fase de grupos da Libertadores, mas o placar não condiz com o que foi o jogo. O time mal conseguiu jogar e foi bombardeado pelo adversário, sendo salvo por defesas de Fernando Henrique e a má pontaria dos atacantes.



O encontro mais recente foi pela Copa Sul-Americana de 2017, na única vez em que o primeiro jogo foi no Maracanã. O Fluminense manteve os 100% de aproveitamento em casa contra o adversário (1 a 0 , 3 a 1 e 3 a 0) e venceu por 1 a 0, placar magro, mas suficiente para dar uma rara vantagem contra os equatorianos.



Na volta, mais uma vez o time sofreu com a altitude e ficou perto da eliminação ao estar perdendo por 2 a 0. Mas Pedro marcou o gol da classificação às quartas de final aos 42 minutos do segundo tempo. Com a derrota por 2 a 1, valeu o gol marcado fora de casa como critério de desempate.