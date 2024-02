Museu do Fluminense, nas Laranjeiras, será atração para tricolores e público em geral - Marina Garcia/Fluminense

Publicado 21/02/2024 18:39 | Atualizado 21/02/2024 18:40

ingressos de R$ 25 para sócios e R$ 50 para o público em geral. A inauguração do Museu do Fluminense , nas Laranjeiras, será na segunda-feira (26) num evento exclusivo para convidados e imprensa. Já a torcida poderá visitar o local a partir de terça, com

Com a promessa de proporcionar experiências inéditas aos tricolores, o conceito do Museu do Fluminense contará a história do clube de forma não linear, ou seja, sem seguir a sequência dos acontecimentos do início até o atual momento. Cada uma das oito salas foi criada como capítulo, como um ato teatral, para passar por momentos marcantes dos 123 anos.



Entre as principais atrações está a réplica da Taça Libertadores, entregue pela Conmebol ao Fluminense. Essa conquista possui uma sala inteira, com itens e o vídeo dos bastidores da final contra o Boca Juniors.



Taça da Libertadores terá destaque especial no Museu do Fluminense Marina Garcia/Fluminense

Em outros espaços, Maria Betânia recita o poema "O Campo", de João Cabral de Melo Neto. Há também destaque para o tricolor Chico Buarque com a canção "Bom Tempo", que está impressa e é ouvida no final da visita, além de outro texto dele, da música "O Futebol". Outros grandes nomes da literatura brasileira, como Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado e Manoel de Barros são citados.



Camisa histórica poderá ser vista no Museu do Fluminense Marina Garcia/Fluminense

A sala de troféus mantém a arquitetura tombada do casarão da sede de Laranjeiras, como os vitrais. Há destaque para os ídolos ao longo da história. Outro espaço está dedicado à torcida, que pode comprar um dos 14 mil espaços destinados a fotos de tricolores, em formato 7 cm x 7 cm, para formar uma das paredes do Museu do Fluminense. O reinício da venda será em breve.

Museu do Fluminense dedica espaço aos grandes ídolos do clube Marina Garcia/Fluminense

A concepção e criação do local ficou a cargo da diretora teatral e artista multimídia Bia Lessa.



"Contar a história do Fluminense significa contar através dos documentos, da emoção, da poesia, da música, das conquistas, de Xerém. A gente tentou nesse Museu, pequeno do ponto de vista de espaço, mas imenso do ponto de vista do conteúdo, narrar com emoção a importância do clube, da torcida e de toda a equipe que faz parte da instituição. Eu, hoje, também me sinto parte do Fluminense”, afirmou Bia Lessa ao site oficial do Fluminense.



Informações sobre o Museu do Fluminense

Funcionamento

- Terça a sexta-feira: das 10h às 18h

- Sábado, domingo e feriados: das 10h às 16h

- Segunda: fechado para manutenção



Preços*

- Sócios R$ 25

- Não-sócios: R$ 50

*Os ingressos para o Museu começarão a ser vendidos em breve pela internet