Torcedores do Fluminense foram acompanhar a Recopa nas Laranjeiras - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Torcedores do Fluminense foram acompanhar a Recopa nas LaranjeirasLeonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 22/02/2024 19:51

Rio - Assim como na reta final de 2023 para os jogos decisivos, a diretoria do Fluminense abriu o estádio das Laranjeiras, nesta quinta-feira (22), para seus torcedores acompanharem a partida contra a LDU, em Quito, no Equador, às 21h30 (de Brasília), pela ida da Recopa Sul-Americana. Dois telões foram instalados no gramado para a transmissão da decisão.

Os portões foram abertos por volta das 19h (de Brasília). O grupo musical "Resenha com Vitinho" agitou o pré-jogo dos torcedores e também fará outra apresentação durante o intervalo da partida. As vendas dos ingressos para assistir a decisão nas Laranjeiras serão realizadas até o início do jogo ou quando esgotarem os ingressos. A entrada custa R$ 30 (sócios) e R$ 60 (não-sócios).

A partida de volta será no dia 29, às 21h30, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Esta será a terceira final continental entre Fluminense e LDU, que decidiram a Libertadores de 2008 e a Sul-Americana de 2009, com vitória dos equatorianos nas duas ocasiões. Ao todo, são oito jogos, quatro vitórias dos brasileiros, um empate e três vitórias equatorianas, além de 12 gols para cada.

Troco na altitude?

O Fluminense reencontra a LDU na altitude de Quito em mais uma decisão, e desta vez com clima de revanche por conta das derrotas de 2008 e 2009, nas finais da Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente. Richard Menezes, de 61 anos, mostrou confiança em um desfecho positivo nos dois jogos.

"Sempre souberam usar o fator altitude a favor deles. Na final em 2008, o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem no Maracanã. Não deixa de ser uma revanche, mas não acho que são adversários (do nível do Fluminense) no momento. A medida que o time tomou de ir antes deve surtir efeito na parte fisiológica e vão conseguir aguentar mais o jogo", disse Richard.

A nova geração de tricolores também valoriza o confronto com os equatorianos, mesmo que sem lembranças. A história recente envolvendo Fluminense e LDU ainda incomoda, e a Recopa precisa ser valorizada como um grande troféu para dar confiança. Cassiano Menezes, de 14 anos filho de Richard, vê como bom início para um 2024 vitorioso.

"A Recopa não é uma competição que deve ser desvalorizada. É um jogo entre os campeões da Libertadores e Sul-Americana. É como se fosse uma parte 2, um desfecho. É um campeonato importante e temos que ganhar a Recopa. A LDU pode ser considerada uma rival sim por causa de 2008 e 2009, e temos que vencer para ter um desfecho de honra", afirmou Cassiano.