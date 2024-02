Felipe Melo em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Felipe Melo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 22/02/2024 17:24

Equador - Na noite desta quinta-feira, 22, o Fluminense enfrentará a LDU no Estádio Casa Blanca, em Quito, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa 2024. Nesse sentido, em entrevista ao site oficial do Tricolor, Felipe Melo elogiou a equipe equatoriana, mostrou que não espera uma partida fácil, mas destacou que o Flu é o "Time de Guerreiros". O zagueiro também ressaltou a importância da competição para todos dentro do clube.

"Será um jogo difícil, mas todo trabalho é recompensado. Nossa vinda antes vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma, e a gente espera poder corresponder dentro de campo e fazer um bom jogo para levar um bom resultado para o Rio de Janeiro. É uma competição muito importante para nós, para todo mundo no Fluminense. Vamos jogar contra uma grande equipe, acostumada a essas condições, mas o Fluminense é o Time de Guerreiros e, com muita humildade e muito trabalho, a gente vai fazer de tudo para buscar um bom resultado", afirmou o camisa 30.

A delegação tricolor chegou ao Equador na última segunda-feira, 19. Já na terça e quarta-feira, o Flu treinou no Centro de Alto Rendimento Independiente del Valle.