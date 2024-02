Fluminense enfrenta a LDU na quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Rodrigo Paz Delgado - Divulgação/Conmebol

Publicado 22/02/2024 07:00

Rio - O Fluminense inicia nesta quinta-feira (22) a busca por mais um título internacional para a sua galeria de troféus. Atual campeão da Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta a LDU, do Equador, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Para alcançar a glória, o Time de Guerreiros terá que superar a temida altitude.

A cidade de Quito é temida com razão. Com 2.850 metros acima do nível do mar, a capital equatoriana tem a terceira maior altitude da Libertadores de 2024, atrás somente El Alto e La Paz, da Bolívia, com 4.090 metros e 3.640 metros, respectivamente. Apesar da altitude assustar os brasileiros, o Fluminense desafia a lógica e possui um histórico positivo jogando nessas condições.

Ao todo, o Fluminense já disputou 18 jogos na altitude, com nove vitórias, três empates e seis derrotas, além de 27 gols marcados e 23 sofridos. Desde 2017, foram cinco jogos, sendo dois no Equador, dois na Bolívia e um na Colômbia, com saldo de duas vitórias e três derrotas - incluindo uma para a LDU, pela Sul-Americana de 2017.

Porém, os tricolores têm motivos para temer a altitude, especialmente na cidade de Quito. Foi na capital equatoriana que o Fluminense sofreu duas derrotas dolorosas. Em 2008, o Tricolor foi derrotado pela LDU por 4 a 2, no jogo de ida da final da Libertadores, e no ano seguinte foi goleado pelo mesmo rival por 5 a 1, na decisão da Sul-Americana. Em ambas ocasiões não reverteu o cenário no Maracanã.

A dor do vice-campeonato em 2008 machucou os tricolores até o dia 4 de novembro de 2023, quando o Fluminense venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou a Libertadores pela primeira vez na história. Mas ainda existe uma mágoa com a LDU. Em 2017, o Tricolor eliminou o time equatoriano na Sul-Americana mesmo com a derrota em Quito, mas agora, novamente, vale taça.

Fluminense e LDU decidem um título continental pela terceira vez na história. O jogo de volta da Recopa Sul-Americana acontece no dia 29, às 21h30, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Ao todo, são oito confrontos entre as equipes, com quatro vitórias do time brasileiro, um empate e três vitórias dos equatorianos, além de igualdade em gols marcados (12 para cada).

Histórico do Fluminense na altitude:

1950 – Deportivo Ferroviário (BOL) 1 x 1 Fluminense – 3.600 metros

1950 – Bolívar (BOL) 1 x 2 Fluminense – 3.600 metros

1950 – Deportivo Litoral (BOL) 2 x 2 Fluminense – 3.600 metros

1957 – Boca Juniors (COL) 0 x 4 Fluminense – 2.600 metros

1957 – Santa Fe (COL) 0 x 1 Fluminense – 2.600 metros

1960 – Millonarios (COL) 0 x 1 Fluminense – 2.600 metros

1960 – Santa Fe (COL) 0 x 2 Fluminense – 2.600 metros

1960 – Santa Fe (COL) 1 x 3 Fluminense – 2.600 metros

1964 – Santa Fe (COL) 1 x 0 Fluminense – 2.600 metros

1964 – Millonarios (COL) 1 x 3 Fluminense – 2.600 metros

2008 – LDU (EQU) 0 x 0 Fluminense – 2.800 metros

2008 – LDU (EQU) 4 x 2 Fluminense – 2.800 metros

2009 – LDU (EQU) 5 x 1 Fluminense – 2.800 metros

2017 – Universidad de Quito (EQU) 1 x 2 Fluminense – 2.800 metros

2017 – LDU (EQU) 2 x 1 Fluminense – 2.800 metros

2018 – Nacional Potosí (BOL) 2 x 0 Fluminense 4.000 metros

2022 – Millonarios (COL) 1 x 2 Fluminense – 2.600 metros

2023 – The Strongest (BOL) 1 x 0 Fluminense – 3.600 metros