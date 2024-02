Germán Cano - Lucas Mercon / Fluminense

Equador - Ídolo do Fluminense e um dos principais jogadores time atualmente, Germán Cano mostrou que conhece o histórico indigesto de finais do Tricolor contra a LDU. Ao projetar o jogo entre as duas equipes na Recopa 2024, em entrevista à ESPN, o atacante relembrou os vices para os equatorianos na Libertadores 2008 e na Sul-Americana 2009, mas fez questão de deixar isso no passado. O artilheiro mostrou foco no presente e destacou que, agora, será um outro jogo com outros jogadores e outro treinador.



"Obviamente que para a torcida do Fluminense, nesse tempo atrás, deve ter sido muito sofrido. Eu não estava aqui, mas sei da história e tudo que representava para o Fluminense ganhar essa Libertadores e mesmo a Sul-americana. Então, o que aconteceu no passado, já aconteceu, a gente já não pode fazer mais nada, só pensar no presente, pensar nessa nova final que a gente tem pela frente para poder disputar, para fazer o nosso melhor. Então, são estatísticas e obviamente que ficaram marcadas, mas agora é outro jogo, outro time, outro treinador", declarou Cano.

A Recopa coloca frente a frente o campeão da Sul-Americana (LDU) e o campeão da Libertadores (Fluminense). Dessa forma, o jogo da volta será no Rio, e o Flu terá a oportunidade de levantar mais um troféu de uma competição continental diante da torcida, no Maracanã.



"Seria lindo, seria lindo por tudo o que representa poder enfrentar de novo a LDU e poder conquistar um título seria muito especial para nós, então vamos fazer da melhor maneira para poder conquistar”, disse o argentino.

Durante a entrevista, o atacante também foi questionado se a decisão tem um gosto de troco nos equatorianos pelo histórico entre as equipes em finais. Cano foi direto ao responder a pergunta.

"É lógico que sim, nós estamos nos preparando para poder enfrentar e fazer o nosso 100%", afirmou Cano.

LDU e Fluminense medirão forças nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na altitude de Quito. A partida é válida pelo jogo de ida da Recopa 2024. A transmissão fica por conta da ESPN (canal fechado) e do Star+ (streaming).