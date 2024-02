Torcedores do Fluminense no gramado de Laranjeiras - Foto: Divulgação/Fluminense

Torcedores do Fluminense no gramado de LaranjeirasFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 20/02/2024 17:04 | Atualizado 20/02/2024 17:04

Rio - O Fluminense anunciou que os torcedores poderão assistir ao jogo de ida da Recopa 2024, contra a LDU, em um telão montado no gramado de Laranjeiras. Além disso, antes da partida e durante o intervalo, "Resenha do Vitinho" fará um show de pagode. Os ingressos já estão à venda.

O jogo entre LDU e Fluminense acontecerá na quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Já show de pagode em Laranjeiras terá início às 20h.

VEJA AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELO FLUMINENSE





- Os ingressos custam R$ 30 (sócios) e R$ 60 (não-sócios).



- As vendas ocorrerão até o início do jogo ou quando esgotarem os ingressos, que são limitados e sujeitos a disponibilidade.



- As vendas para sócios e não-sócios acontecem em



- No dia do jogo (quinta, 22/02), haverá venda de ingressos das 10h às 16h na portaria da Sede de Laranjeiras (Av. Álvaro Chaves, 41). A partir das 16h, a venda será na bilheteria;



- Os portões serão abertos a partir das 19h;



- O acesso será pela entrada da Rua Pinheiro Machado;



QR CODE DINÂMICO

Para acessar o local com o QR Code dinâmico, é necessário baixar o app da FutebolCard e fazer o login.



Os sócios deverão fazer o login com o CPF - somente números, sem os pontos e o hífen - e colocar a mesma senha do Portal do Sócio. De acordo com o clube, o QR Code dinâmico ficará disponível seis horas antes do evento.

Vale destacar que o QR Code dinâmico é baixado automaticamente no momento em que o torcedor entra no app. Ele ficará disponível na aba "Meus pedidos".

Cabe mencionar ainda que, depois de baixado, o QR Code dinâmico funcionará mesmo que não haja conexão com a internet. O acesso se dará somente com o app.