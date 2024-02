Jogadores do Fluminense embarcam rumo à Quito, para a disputa do jogo de ida da Recopa Sul-Americana - Renan Areias/ Agência O Dia

Jogadores do Fluminense embarcam rumo à Quito, para a disputa do jogo de ida da Recopa Sul-AmericanaRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 19/02/2024 15:48 | Atualizado 19/02/2024 15:59

O Fluminense embarcou nesta segunda-feira (19) rumo a Quito para a disputa do jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra a LDU, que acontecerá nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado. A principal novidade é a presença de Manoel, que voltou a ser relacionado para uma partida do Tricolor após oito meses.

Família Fluminense a caminho de Quito! Boa viagem, Campeões da América! pic.twitter.com/lq3jEcwpsX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 19, 2024

Além de Manoel, Keno e Marlon, que não jogaram as últimas partidas do Tricolor por causa de lesão, também foram relacionados pelo Fluminense para o duelo contra a LDU. Por outro lado, Samuel Xavier, lesionado, e John Kennedy, suspenso após receber cartão vermelho na final da Libertadores, não viajaram para Quito.

Confira abaixo a lista de relacionados do Fluminense:

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra a LDU-EQU, a ida da @conmebolrecopa!



Saiba mais do embarque Tricolor >> https://t.co/NvGSLIKQh0 pic.twitter.com/z1NZoOgCKN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 19, 2024

O duelo da volta da Recopa Sul-Americana está marcado para acontecer no dia 29, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).