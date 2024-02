Igor da Encarnação, 9 anos, estava com a mãe para ver o embarque - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 19/02/2024 16:05

Rio - O Fluminense embarcou nesta segunda-feira (19) para Quito, no Equador, onde busca mais um título internacional para a sua galeria de troféus. Atual campeão da Libertadores, o Tricolor enfrenta a LDU, na próxima quinta (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Alexandra da Encarnação, de 52 anos, aproveitou para levar o filho Igor, de 9, para acompanhar o embarque.

"Sou carioca e torcedora do Fluminense, mas estávamos morando em Manaus. Meu filho tem 9 anos e também se tornou torcedor do Fluminense. Estamos sempre acompanhando. Sempre tento fazer essas surpresas. Ele falou que gostou muito de encontrar com o Fred. Já para a mãe, encontrar com o Fred é sempre uma emoção. Sou apaixonada por ele", disse Alexandra em entrevista ao DIA.

Igor tem apenas 9 anos e, portanto, não era nascido quando o Fluminense foi derrotado pela LDU nas finais da Libertadores em 2008 e Sul-Americana em 2009. Alexandra, por sua vez, carregou a cicatriz que foi fechada no dia 4 de novembro de 2023 com a conquista da América do Sul. A torcedora vive expectativa pelo desfecho inédito com final feliz diante da equipe equatoriana na Recopa.

"Assisti os jogos num restaurante em Belo Horizonte (onde morava na época), que foi fechado somente para os torcedores do Fluminense. A expectativa agora é que a gente possa acabar com essa história que temos com a LDU. Que fique para trás assim como foi com o Boca (Juniors, da Argentina)", afirmou.

Alexandra levou o filho Igor de surpresa para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para acompanhar o embarque. O jovem tricolor, que foi um dos poucos presentes para apoiar a delegação no embarque, teve a oportunidade de encontrar com o ídolo Fred e outros jogadores como o goleiro Fábio, o zagueiro Felipe Melo, o lateral Guga, o meia Renato Augusto, o atacante Arias, além do técnico Fernando Diniz.

"Vim trazer ele para ver o time embarcar. Foi surpresa, não avisei. Vim para o aeroporto porque sabia que o time ia embarcar e trouxe. Ele fica todo feliz quando fazemos essas surpresas a ele. Ele conseguiu tirar fotos com os jogadores. Foram super gentis. Os jogadores do Fluminense são gente boa", finalizou.

Fluminense e LDU, do Equador, decidem o título da Recopa Sul-Americana de 2024. O Tricolor é o atual campeão da Libertadores, enquanto a equipe equatoriana é a atual campeã da Sul-Americana. O jogo de volta será no dia 29, às 21h30, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Esta será a terceira final entre as equipes na história.