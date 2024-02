Keno durante atividade no CT Carlos Castilho, do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Keno durante atividade no CT Carlos Castilho, do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 19/02/2024 12:37 | Atualizado 19/02/2024 12:51

Rio - O Fluminense realizou na manhã desta segunda-feira (19), no CT Carlos Castilho, o último treino antes do embarque para Quito, no Equador. O atacante Keno se recuperou de dores no calcanhar e participou da atividade. O Tricolor enfrenta a LDU, na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na capital equatoriana, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

Keno foi poupado do clássico contra o Vasco após sentir dores no tendão durante o treino na véspera da partida. O atacante também não foi relacionado para o jogo contra o Madureira. O atacante participou da atividade desta segunda-feira e viajará com a delegação para a capital equatoriana, mas a escalação vai depender da evolução até o último treino, na quarta-feira, em Quito.

Na capital equatoriana, o Fluminense realizará dois treinos antes da partida contra a LDU. O Tricolor treina nesta terça-feira (20), às 15h30 (de Brasília), e na quarta (21), no mesmo horário, no Centro de Alto Rendimento do Independiente del Valle. O retorno para o Brasil está previsto para sexta (23), em horário ainda a definir.

No planejamento tricolor, haverá apenas um treino no CT Carlos Castilho, no sábado (24), antes do clássico com o Flamengo, domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. O Fla-Flu define a liderança da competição e pode encaminhar o campeão do turno - que terá vantagem do empate até a final.

Fluminense e LDU, do Equador, decidem um título pela terceira vez na história. Em 2008 e 2009, as equipes decidiram a Libertadores e a Sul-Americana, respectivamente, e os equatorianos levaram a melhor. Nas duas ocasiões, a partida decisiva foi realizada no Maracanã, assim como desta vez, no dia 29.