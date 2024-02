Lelê comemora gol do Fluminense contra o Madureira - Lucas Merçon/Fluminense

Lelê comemora gol do Fluminense contra o MadureiraLucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/02/2024 17:57

Rio - No último jogo antes de embarcar para o primeiro duelo da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, o Fluminense fez o suficiente para vencer o Madureira por 1 a 0, na tarde deste sábado (17), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Em jogo morno, Lelê marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o Tricolor, que escalou uma equipe totalmente reserva.

Com o resultado, o Fluminense assumiu a liderança da Taça Guanabara, com 21 pontos, e pode se garantir nas semifinais do Campeonato Carioca já nesta rodada. Para isso, precisa que o Boavista não vença o Flamengo, na próxima terça (20), no Maracanã. Agora, o Tricolor concentra suas forças na disputa da Recopa. O primeiro jogo da decisão contra a LDU acontece na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em Quito.

As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo de poucas emoções no Maracanã. Com um time bastante modificado, o Fluminense viu o Madureira iniciar a partida tentando ocupar mais o campo de ataque, mas sem conseguir levar perigo por esbarrar na qualidade técnica de sua equipe.

Após os primeiros dez minutos, o Fluminense conseguiu fazer valer a característica dos times de Fernando Diniz e ficou mais com a bola. No entanto, teve dificuldades para criar e só assustou em duas oportunidades: a primeira em chute de fora da área com Douglas Costa, defendido por Mota, e a segunda com Lelê, que invadiu a área e recebeu belo passe de John Kennedy, mas também parou no goleiro do Madureira. Com a temperatura morna do primeiro tempo, as duas equipes foram para o intervalo sem marcar.

No segundo tempo, o Fluminense melhorou a qualidade de seu último passe com a entrada de Jhon Arias. Logo nos primeiros minutos, o colombiano colocou John Kennedy na cara do gol, mas o camisa 9 adiantou demais a bola. Em seguida, deu um lindo passe para Diogo Barbosa, que encontrou Lelê livre na pequena área para abrir o placar.

Com a vantagem, o Fluminense continuou ocupando o campo de ataque, mas pecava na hora de concluir as jogadas. O próprio Arias, que construiu a jogada do primeiro gol, acabou desperdiçando uma boa chance, em cabeçada que saiu a direita do gol de Mota.



Do outro lado, o Madureira pouco ameaçou e só fez o goleiro Felipe Alves trabalhar já no fim da partida, em chute de Hugo Borges, mas sem grandes sustos. Com isso, o Tricolor saiu de campo vitorioso pelo placar mínimo.

MADUREIRA X FLUMINENSE

Local: Maracanã (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Júlio César Souza Gaudêncio

MADUREIRA: Mota, Dadinha, Arthur, Reydson e Evandro; Wagninho, Arthur Santos (Juninho) e Pablo Pardal (Fábio Matos); Robert (Gustavo Coutinho), Patryck Ferreira (Hugo Borges) e Arthur Martins (Vinicius Bala). Técnico: Daniel Neri.

FLUMINENSE: Felipe Alves, Felipe Andrade (André), Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Gabriel Pires (Jhon Arias), Terans (Ganso) e Lima; Douglas Costa (Marquinhos), Lelê e John Kennedy (Isaac). Técnico: Eduardo Barros.

Cartões amarelos: FLU: John Kennedy

Gol: Lelê (15'/2ºT)