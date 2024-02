Antônio Carlos - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/02/2024 20:59

Rio - Um dos reforços do Fluminense para 2024, o zagueiro Antônio Carlos quer agarrar todas as oportunidades que tiver para buscar seu espaço. O defensor deve ser titular na partida contra o Madureira, neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, já que Thiago Santos está suspenso, e garante que está preparado para corresponder às expectativas.

"É importante trabalhar, estar focado e concentrado. Estou fazendo o meu melhor dentro dos treinos e cabe ao professor Diniz decidir. Vou estar preparado que nem entrei nos jogos. Espero ajudar a equipe e independente de quem jogar, estarei apoiando porque quando ganhar, vai ganhar o Fluminense", disse Antônio Carlos.

Recém-chegado do Orlando City, o zagueiro admitiu que ainda está em processo de adaptação ao esquema do técnico Fernando Diniz.

"Claro que é diferente. Sabemos que entrar no time do Fluminense, é um time de muita qualidade. Todos os adversários falam que sofrem para nos marcar. O professor Diniz falou que vou evoluir constantemente. É um processo de evolução para cada jogador. Ele tenta tirar o máximo e o melhor de cada jogador. Ele está pegando muito em cima disso durante os treinamentos para que a gente possa melhorar e alcançar nossas metas no fim do ano", declarou.

Atualmente, o Fluminense é o segundo colocado do Campeonato Carioca, com 18 pontos, atrás apenas do Flamengo, que tem um saldo de gols maior. O duelo com o Madureira será o último compromisso da equipe antes de embarcar para Quito, onde enfrentará a LDU pela Recopa.