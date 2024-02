Torcida do Fluminense no Maracanã - Marina Garcia// Fluminense

Publicado 15/02/2024 16:53

Rio - O Fluminense abre nesta sexta-feira (16), às 12h (de Brasília), a venda de ingressos para o jogo contra a LDU, do Equador, no dia 29, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. Os sócios poderão fazer o check-in de acordo com as prioridades dos planos. Já a venda online para o público geral terá início no dia 21, enquanto a comercialização nas bilheterias começa no dia 26.

Todos os torcedores que comprarem pela internet, incluindo visitantes, deverão acessar o estádio com e-ticket, não havendo, portanto, retirada de ingresso. Além do ingresso virtual, os sócios também poderão acessar o estádio com a carteirinha de sócio. Uma vez selecionada, a forma de acesso ao estádio não poderá ser alterada.

Fluminense e LDU, do Equador, decidem a Recopa Sul-Americana de 2024. O jogo de ida acontece no próximo dia 22, às 21h30 (de Brasília), em Quito, enquanto a partida de volta será realizada no dia 29, no mesmo horário, no Maracanã. Esta será a terceira final entre as equipes. Em 2008 e 2009, eles decidiram a Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, com vitórias do time equatoriano.

CHECK-INS E VENDA ONLINE



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:



Sócios

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 16/02 (sexta), às 12h

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – 17/02 (sábado), às 12h

- Guerreiro – 18/02 (domingo), às 12h



Vendas em fluminense.futebolcard.com



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 21/02 (quarta), às 12h

- Vendas para não-sócios em fluminense.futebolcard.com

- Vendas para torcida visitante em futebolcard.com



Encerramento das vendas pela internet: 29/02 (quinta), às 15h

VALORES



SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 90

- Guerreiro – R$ 180

- Leste Raiz – R$ 180

- Inteira – R$ 225

- Meia-entrada – R$ 112,50



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 80

- Guerreiro – R$ 160

- Inteira – R$ 200

- Meia-entrada – R$ 100



SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 60

- Guerreiro – R$ 120

- Inteira – R$ 150

- Meia-entrada – R$ 75



SETOR OESTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 140

- Guerreiro – R$ 280

- Leste Raiz – R$ 350

- Inteira – R$ 350

- Meia-entrada – R$ 175



SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 90

- Guerreiro – R$ 180

- Leste Raiz – R$ 180

- Inteira – R$ 225

- Meia-entrada – R$ 112,50



SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 1.000

- Inteira – R$ 1.000

- Meia-entrada – R$ 527,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 225

- Meia-entrada - R$ 112,50



GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência.

- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 65 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.

- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor.

- Para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório e CPF.

- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes.

ACESSO AO ESTÁDIO

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

- Os portões serão abertos às 18h30

- Os portões serão fechados no início do segundo tempo das partidas. Após o fechamento, o acesso ao estádio poderá ser negado, conforme determinação do policiamento local. Tanto o clube quanto a FutebolCard não têm alçada sob esta decisão, não cabendo o ressarcimento de qualquer valor pago