Keno sentiu doires no pé esquerdo no treino de véspera do clássico entre Fluminense x VascoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/02/2024 09:58

na próxima quinta-feira (22), contra a LDU, pela Recopa. A comissão técnica tricolor acredita que o atacante, que sentiu dores no tendão do pé esquerdo, estará recuperado. Keno desfalcou o Fluminense no empate em 0 a 0 com o Vasco , pelo Campeonato Carioca, mas tem boas chances de estar em campo. A comissão técnica tricolor acredita que o atacante, que sentiu dores no tendão do pé esquerdo, estará recuperado.

Os próximos dias serão determinantes para a presença de Keno, a depender da recuperação das dores. Mas, em princípio, ele viaja a Quito. Já seu aproveitamento como titular dependerá da evolução física.



"A gente espera que o Keno tenha condições de participar dos dois jogos da Recopa. A informação que tenho até o presente momento é que é um desconforto. No nosso entendimento, foi melhor preservar pensando no que tem pela frente", disse o auxiliar técnico Eduardo Barros, que concedeu coletiva no lugar de Fernando Diniz, expulso.



A presença de Keno na Recopa fica mais importante diante da dificuldade encontrada pelo Fluminense no clássico com o Vasco. Sem um jogador com características próximas ao atacante (que dá velocidade e profundidade ao time), o Tricolor encontrou muitas dificuldades para criar.



"Como é um sistema que já tem bastante entrosamento, quando fazemos uma troca, é natural que aconteça desajustes. É claro que, com a repetição e os treinamentos, vamos diminuir esses desajustes, para quando acontecer uma situação de última hora", explicou.