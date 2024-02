Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como 'Casablanca', receberá a ida da Recopa Sul-Americana - Reprodução / X

Publicado 14/02/2024 15:22

Rio - O Fluminense, atual campeão da Libertadores, e a LDU, do Equador, vencedora da Copa Sul-Americana, disputarão a Recopa Sul-Americana de 2024. A premiação para quem ganhar a competição e quem ficar com o vice-campeonato, inclusive, já foi definida. Segundo o "ge", o campeão receberá 1,8 milhão de dólares (R$ 8,95 milhões na cotação atual) e o vice, 900 mil dólares (R$ 4,48 milhões).

Já a partida de volta está marcada para acontecer uma semana depois, no dia 29 de fevereiro, também às 21h30, no Maracanã. Antes de enfrentar o clube equatoriano, o Fluminense receberá o Vasco, nesta quarta-feira (14), e o Madureira, no sábado (17), no estádio.

Essa será a terceira vez que Fluminense e LDU disputarão uma final de uma competição internacional. As duas equipes já se enfrentaram em 2008, na decisão da Libertadores, e em 2009, na final da Copa Sul-Americana. Nas duas ocasiões, a equipe equatoriana se sagrou campeã.