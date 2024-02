Manoel, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 12/02/2024 16:06

Rio - Suspenso pela Conmebol após ter caído no doping por uso da substância ostarina, oito meses depois, o zagueiro Manoel entrou em contagem regressiva para retornar aos gramados com a camisa do Fluminense. A punição do jogador termina no dia 19 de fevereiro, e, com isso, ficará à disposição para compromissos importantes da equipe comandada por Fernando Diniz.

Os principais são os jogos contra a LDU pela Recopa Sul-Americana, nos dias 22 (Equador) e 29 (Maracanã). Além desses, Manoel também reforçaria o Flu na reta final da fase de classificação do Campeonato Carioca nos clássicos com Flamengo (25/2) e Botafogo (2/3).

Manoel foi suspenso preventivamente por doping em junho de 2023 após um exame realizado ao fim da goleada por 5 a 1 em cima do River Plate, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores, no dia 2 de maio. Manoel sequer foi a campo, mas caiu no sorteio.

A ostarina é uma substância com ação anabolizante, e sua ação contribui para o aumento da massa muscular, da força e da performance. O zagueiro, de 33 anos, conseguiu comprovar que o doping foi acidental, mas recebeu gancho da Conmebol e foi afastado pelo Fluminense, precisando manter a parte física em dia com ajuda de profissionais particulares. Ele foi reintegrado no começo de 2024.