Matheus Reis em ação pelo Fluminense Divulgação/Fluminense

Publicado 12/02/2024 14:19

Rio - Atacante da equipe sub-17 do Fluminense, Matheus Reis foi a grande novidade da lista de convocados divulgada no último fim de semana pela seleção mexicana sub-18. O jogador, de 16 anos, nascido na Cidade do México, vestirá pela primeira vez a camisa de seu país.

Matheus é filho de brasileiros e acumula convocações para as seleções de base do Brasil. Na última temporada, o jovem chegou a enfrentar o México em amistoso de preparação visando o Sul-Americano da categoria, vencido pela Seleção.

"É uma sensação inexplicável ser convocado pela primeira vez para a seleção mexicana. Estou muito feliz com a oportunidade de conhecer novos ares e aprender muito sobre uma nova cultura. Se Deus quiser, espero fazer grandes treinos, jogar bem no amistoso e ser feliz enquanto estiver lá, vivendo essa experiência", celebrou Matheus.