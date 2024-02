Gabriel Pires atuou por 78 minutos na vitória sobre o Nova Iguaçu - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 10/02/2024 14:00

Rio - O meia Gabriel Pires, contratado pelo Fluminense nesta janela de transferências, sofreu lesão muscular e já iniciou tratamento no clube, de acordo com o jornalista Victor Lessa. Ele já estreou com a camisa tricolor, na vitória sobre o Nova Iguaçu, por 3 a 0.

O problema já acompanha o atleta desde o ano passado, quando vestia a camisa do Botafogo. De forma oficial, o Fluminense informou somente que Gabriel Pires teve "aumento de carga muscular".

Entretanto, o meia tende a estar à disposição do técnico Fernando Diniz para a disputa da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador. Os jogos acontecerão no fim deste mês. O primeiro, no Equador, será no dia 22 e, o segundo, no Maracanã, dia 29.