Daniel em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/02/2024 13:39 | Atualizado 09/02/2024 13:40

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do meia Daniel para o Atlético-GO, clube recém-promovido para a Série A. O jogador, de 28 anos, ficará no clube goiano até o fim de 2024. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Gabriel Amaral.

Na mesma janela de transferências, Daniel havia recusado uma oferta do Vitória para permanecer no Fluminense. Porém, o meia perdeu bastante espaço com a chegada de reforços. O apoiador foi titular no empate do Tricolor contra o Boavista por 2 a 2 e foi um dos jogadores mais criticados. Agora, Daniel decidiu atuar pelo Dragão.

O meia esteve presente no Maracanã na última quinta para se despedir dos companheiros de equipe e da comissão técnica. Daniel está em Goiânia, onde deve fazer exames, assinar contrato e ser apresentado como novo reforço do Atlético-GO.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Daniel retornou ao clube em julho do ano passado, após defender o Bahia. Ele entrou em campo em 14 jogos com a camisa tricolor na sua segunda passagem. Nessas ocasiões, deu uma assistência: o lançamento para o gol de John Kennedy contra o Argentinos Juniors, no Maracanã, que selou a classificação tricolor para as quartas de finais da Libertadores de 2023.