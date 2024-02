Artur Vinícius assinou seu primeiro contrato profissional pelo Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 09/02/2024 14:15

Rio - Promessa das categorias de base do Fluminense, o volante Artur Vinícius, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube nesta sexta-feira (9), no CT Vale das Laranjeiras. O novo vínculo do jogador de 16 anos com o Tricolor é válido até o final de 2026.

"É um orgulho enorme assinar meu primeiro contrato profissional com um time da grandeza do Fluminense. Agora, meu objetivo é lutar para jogar profissionalmente pelo clube em que estou desde os 9 anos", declarou o Moleque de Xerém, que jogará no time sub-17 em 2024.



No Fluminense desde 2016, Artur Vinícius coleciona títulos nas categorias de base do clube. Só no ano passado, o volante foi campeão carioca, da Recopa e da Taça Guanabara. Além disso, foi um dos destaques da equipe nas conquistas da Scopigno Cup-ITA e Heemskerk Cup Sub-16, assim como no título das copas Olaria e Rio da categoria.