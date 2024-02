Marlon Santos - Marcelo Goncalves / Fluminense

Marlon SantosMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 08/02/2024 14:40

Rio - O zagueiro Marlon deve desfalcar o Fluminense no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, em Quito, no Equador, no dia 22 de fevereiro. Com uma lesão no joelho esquerdo que ainda não o permitiu estrear na temporada, o defensor correrá contra o tempo para tentar estar à disposição na partida de volta, no dia 29, no Maracanã. A informação é do site "ge".

Marlon se lesionou na primeira semana de reapresentação do elenco principal, no fim de janeiro. Inicialmente, a previsão foi de quatro semanas para recuperação. O zagueiro deve iniciar a transição na próxima semana, mas as chances de viajar para Quito são mínimas.

Para o jogo de volta, as chances de Marlon ter condições de jogo são bem maiores. Mesmo assim, ele terá um tempo apertado para se recuperar. Sua presença na partida do Maracanã dependerá da evolução na lesão e de suas condições físicas.

Marlon não entra em campo desde o dia 16 de dezembro, quando o Fluminense foi derrotado pelo Manchester City na final do Mundial de Clubes e ele atuou por 16 minutos. O defensor era o favorito para assumir a titularidade após a venda de Nino para o Zenit, mas a posição foi ocupada por Thiago Santos devido à lesão.