Germán Cano retorna ao Maracanã e quer repetir bom desempenho em 2024Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/02/2024 11:28

Após um 2023 mágico, com os títulos da Libertadores e do Estadual conquistados no estádio, Germán Cano vive a expectativa de repetir o mesmo sucesso e, também celebrar com a torcida tricolor. Fluminense disputa a primeira partida no Maracanã em 2024, nesta quinta-feira (8), às 21h30, contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca., Germán Cano vive a expectativa de repetir o mesmo sucesso e, também celebrar com a torcida tricolor.

"Momento único e especial, novamente na minha casa. É um momento lido que todo mundo está vivendo. Vamos continuar trabalhando e fazendo o que Diniz pede dentro de campo, para dar muitas alegrias à nossa torcida. Que todos possam ir, por favor, ao Maracanã, para fazer parte da festa", disse Cano à FluTV.



Em 2023, o Fluminense disputou 37 partidas no Maracanã, com 24 vitórias, 8 empates e apenas cinco derrotas, com aproveitamento de 72%. Foi no estádio onde o Tricolor goleou o Flamengo por 4 a 1 para conquistar o Carioca, e também venceu o Boca Juniors na prorrogação, por 2 a 1, para celebrar a inédita conquista da Libertadores.



De volta à casa, o time de Fernando Diniz espera ampliar a vantagem na liderança da Taça Guanabara. Com 14 pontos, pode abrir até mesmo cinco pontos de distância, dependendo de outros resultados da rodada.