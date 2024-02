Douglas Costa ficará no banco de reservas e poderá entrar em campo pela primeira vez com a camisa tricolor - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/02/2024 12:00

Rio - O Fluminense finalizou a preparação para o duelo com o Sampaio Corrêa e Fernando Diniz usará os titulares na primeira partida do Tricolor no Maracanã em 2024, nesta quinta-feira (8), às 21h30. A grande novidade será Douglas Costa. Recém-contratado, o atacante será relacionado e deve ficar como opção no banco de reservas.