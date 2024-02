Marcos Paulo foi revelado pelo Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 07/02/2024 14:56

Rio - Velho conhecido do Fluminense, o atacante Marcos Paulo está realizando treinos no CT Carlos Castilho. O jogador, de 23 anos, recupera uma lesão no joelho no local, segundo o jornalista Victor Lessa. Cria de Xerém, o atleta pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, e sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o período de empréstimo ao São Paulo, em 2023.

Revelado pelo Fluminense, Marcos Paulo acertou com o Atlético de Madrid, da Espanha, em 2021, numa negociação sem custos - o que gerou polêmica na época. Sem espaço na equipe comandada pelo técnico Diego Simeone, o atacante foi emprestado para o Famalicão, de Portugal, Mirandés, da Espanha, além do São Paulo, no ano passado, onde disputou 29 jogos, marcou quatro gols e duas assistências, e foi campeão da Copa do Brasil.

Marcos Paulo sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino no CT da Barra Funda, em setembro. O jogador realizou cirurgia e pediu ao Atlético de Madrid para realizar o tratamento no Brasil. Após o término do vínculo com o São Paulo, o clube espanhol solicitou ao Fluminense para ajudá-lo na recuperação.

Cria de Xerém, Marcos Paulo fez parte da "Geração de Ouro" que conquistou o título do Carioca e o vice da Copa do Brasil na categoria sub-17. A geração contou com nomes como o goleiro Marcelo Pitaluga, hoje no Liverpool, e João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, além de Luiz Henrique, recentemente contratado pelo Botafogo junto ao Real Betis, da Espanha. Já Calegari, Luan Freitas, Marcos Pedro, André, Martinelli e Wallace ainda pertencem ao Fluminense.