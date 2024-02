Felipe Alves voltou a jogar após mais de um ano sem chance de entrar em campo - Lucas Merçon / Fluminense

Felipe Alves voltou a jogar após mais de um ano sem chance de entrar em campoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 06/02/2024 14:20

disputou apenas 24 partidas em 2022 e não entrou em campo em 2023, e voltou a jogar após um ano e dois meses Felipe Alvese voltou a jogar após um ano e dois meses no empate do Fluminense em 2 a 2 com o Boavista , pelo Campeonato Carioca. Recém-chegado no Tricolor, o experiente goleiro de 35 anos terá mais uma temporada desafiadora para conseguir jogar, mas se mostra animado com o desafio.

Diante do grande momento de Fábio, campeão da Libertadores e unanimidade no clube, Felipe Alves sabe que não será fácil conseguir jogar. Mas aposta no duro calendário do futebol brasileiro para ter chances, caso o titular seja poupado, e mostrar serviço.



"Para mim, é desafio bom e grande. Estou muito feliz, é bom quando trabalha com pessoas do nivel do Fábio, você evolui e melhora. Tenho muito a agregar por já trabalhar há mais tempo com Diniz. O intuito é fazer com que o Fluminense brigue pelo mais alto patamar em todas as competições", afirmou em coletiva.



O goleiro foi reserva no São Paulo e no Fortaleza, em 2023, mas não teve chance de jogar. ao longo da carreira, em apenas três temporadas conseguiu disputar mais de 40 jogos: em 2019 (43), 2020 (57) e 2021 (42), quando foi titular do Fortaleza.



Uma situação que pode incomodar, mas que Felipe Alves considera que faz parte de quem joga na posição. Por isso, espera estar pronto para dar conta do recado quando for exigido no Fluminense.



"É o desafio bom da nossa profissão. Independentemente da equipe que eu escolhesse jogar (em 2024), teria um grande goleiro também para eu disputar. Todo atleta quer jogar, ser titular e ter ritmo, mas faz parte do processo, você compete com profissionais da mesma área. Meu intuito é ajudar, evoluir, melhorar e aproveitar bem as oportunidades para que possa ter sequência", completou.