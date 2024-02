Martinelli assina renovação com o Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Martinelli assina renovação com o FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 05/02/2024 16:33

Rio - Nesta segunda-feira, 5, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com Martinelli, que é prata da casa e peça importante no time do time do técnico Fernando Diniz. O novo vínculo do volante com o clube é válido até dezembro de 2026. O anterior expirava no fim de 2025.

"Estou muito feliz. Quando o clube me procurou eu fiquei realmente muito feliz. Eu amo jogar com essa camisa, amo o clube. Espero dar continuidade ao trabalho e vamos seguir juntos", disse Martinelli, ao site oficial do Fluminense.

"Tenho total gratidão a todo mundo que me ajuda diariamente: treinador, jogadores e staff, que dão total apoio para nós Moleques de Xerém. Estou muito contente. Fizemos um grande ano em 2023 e espero que a gente faça mais uma grande temporada agora em 2024 para dar muitas alegrias à torcida tricolor", completou.

Moleque de Xerém, Martinelli foi promovido aos profissionais em 2020 e, desde então, figura no elenco principal do Fluminense. No total, ele soma 175 jogos, oito gols e 14 assistências com a camisa do Flu.

Pelo Tricolor, ele conquistou Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Libertadores. Além disso, Martinelli foi um dos destaques positivos do time no Mundial de Clubes de 2023, disputado na Arábia Saudita.