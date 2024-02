Marcelo em ação durante treino do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Marcelo em ação durante treino do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 05/02/2024 20:29

Rio - O treino do Fluminense desta segunda-feira, 5, foi marcado por um golaço de Marcelo. O lateral-esquerdo dominou a bola com estilo e logo emendou uma finalização de bicicleta. Veja como foi no vídeo abaixo:

O Fluminense treina de olho na partida contra o Sampaio Corrêa-RJ, que está marcada para acontecer às 21h30 desta quinta-feira, no Maracanã. A partida é válida pela sétima rodada da Taça Guanabara.