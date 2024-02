Fluminense ficou no empate em Bacaxá - Divulgação / Fluminense

Publicado 04/02/2024 18:08

Rio - Com seu time recheado de garotos e com alguns reservas importantes , o Fluminense ficou no empate por 2 a 2 contra o Boavista, em Bacaxá. O Tricolor saiu na frente, permitiu a virada, mas buscou a igualdade no fim da partida. Com o resultado, o clube carioca manteve a invencibilidade no Carioca e manteve a liderança da Taça Guanabara com 14 pontos.

No meio de semana, o Fluminense volta aos gramados para enfrentar o Sampaio Corrêa. A partida vai acontecer no Maracanã, na próxima quinta-feira. Já o Boavista joga no dia seguinte, contra a Portuguesa, em Bacaxá.

A partida começou com o Fluminense abrindo rapidamente o placar. Com oito minutos, Justen deu passe, Lelê passou pela defesa do Boavista e finalizou para o fundo das redes, colocando o Tricolor em vantagem no placar em Bacaxá.

Porém, em cinco minutos, o Boavista virou o placar. No primeiro lance aos 14 minutos, Matheus Alessandro fez boa jogada pela direita e tocou para Matheus Lucas deixar tudo igual. Depois, novamente, Matheus Lucas marcou após lançamento que pegou a defesa tricolor desprevenida. Em ambos os lances, o VAR corrigiu marcações equivocadas da arbitragem e confirmou o gol do clube de Bacaxá.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com Kauã Elias e João Neto nas vagas de Justen e Yony González. Porém, o Tricolor não conseguiu se impor e partida acabou sendo controlada pelo Boavista, que teve a chance de ampliar em uma bela jogada de Matheus Alessandro.

Posteriormente, Diniz colocou mais jogadores de frente em campo. Arthur e Rafael Monteiro substituíram os zagueiros David Braz e Antônio Carlos. Aos 36 minutos, o Flu chegou ao empate. Rafael Monteiro jogou bola na área e João Neto apareceu para deixar tudo igual na partida.

Os últimos minutos foram bem abertos, mas nenhuma das equipes conseguiu o terceiro gol. No fim, a partida terminou empatada em Bacaxá.