Recopa Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

Publicado 03/02/2024 13:40

Rio - A primeira partida da final da Recopa Sul-Americana deverá acontecer mesmo em Quito. O prefeito da capital equatoriana, Pabel Muñoz, afirmou ter recebido um "sinal verde" das autoridades locais para que o estádio Casa Blanca receba o primeiro jogo entre LDU e Fluminense marcado para o próximo dia 22.

O Equador vem passando por um grande conflito de violência urbana nas últimas semanas. Por conta disso, houve incerteza se o estádio da LDU poderia receber público no confronto pela Recopa Sul-Americana. Com isso, o clube equatoriano avaliou a possibilidade de transferir o jogo para outro país.

A Recopa será decidida em dois jogos: um em Quito, no próximo dia 22, e o segundo no Maracanã, no próximo dia 29. Os dois clubes vão disputar a competição por serem os atuais campeões da Libertadores (Fluminense) e Sul-Americana (LDU).