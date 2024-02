Guga foi titular no retorno do elenco principal do Fluminense, contra o Bangu - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/02/2024 17:12

um novo desafio: se manter como uma das principais equipes do Brasil. Na volta dos titulares, o Fluminense mostrou a força que apresentou em 2023, na goleada por 4 a 1 sobre o Bangu , pelo Campeonato Carioca. Apesar de apenas uma semana de preparação, o time se impôs com certa facilidade, mesmo sem ainda estar com 100%. Diante do sucesso do ano passado, com o título da Libertadores, Guga vê o Tricolor mais forte e com

"Maior desafio é dar sequência ao trabalho. Esse ano é recheado de campeonatos importantes, precisamos manter o Fluminense no topo. Ano passado ficou gostinho de que podíamos mais e vamos buscar. É o principal desafio, que é manter o Fluminense onde ele deve estar, que é o topo do futebol nacional", avisou Guga.



Diante da vitória e manutenção da liderança da Taça Guanabara, Guga também ficou satisfeito com o desempenho da equipe e lembra que ainda haverá evolução até os confrontos contra a LDU, dias 22 e 29 de fevereiro, pela Recopa Sul-Americana.



"Claro que a gente voltou tem pouco tempo, mas ainda assim o jogo foi uma preparação. Ainda não estamos no nosso melhor fisicamente, mas vamos buscar isso para estar 100% para final (Recopa). Começar com uma vitória dessa, maiúscula, é sempre muito bom", afirmou.