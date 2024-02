Cristiano defendeu o Fluminense entre 2022 e 2024 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/02/2024 13:48

O lateral-esquerdo Cristiano, de 30 anos, teve sua rescisão de contrato com o Fluminense publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira (2). O jogador, que pertencia ao Tricolor desde 2022, atuará no Goiás nesta temporada.

Com a rescisão amigável, Cristiano assinará em definitivo com o Esmeraldino. A foto da publicação no BID, inclusive, já mostra o lateral-esquerdo com a camisa do clube goiano. O Tricolor, entretanto, manterá 50% dos direitos econômicos do jogador de 30 anos;.

Cristiano chegou ao Fluminense em janeiro de 2022 e firmou contrato válido até o fim de 2024. Na época, ele foi um dos destaques do Sheriff, da Moldávia, na fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.

O Tricolor chegou a desembolsar cerca de R$ 9 milhões para contar com Cristiano. Entretanto, apesar das expectativas, o lateral-esquerdo não conseguiu se firmar no time e perdeu espaço.



Em 2023, foi emprestado à Chapecoense. Com a camisa do time catarinense, Cristiano somou um gol e duas assistências em 31 jogos. De volta ao Fluminense, ele foi titular da equipe nos dois primeiros jogos da Taça Guanabara. Na terceira rodada, ficou de fora, já que havia se juntado ao elenco principal.