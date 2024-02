Marlon Santos - Marcelo Goncalves / Fluminense

Marlon SantosMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 01/02/2024 15:10 | Atualizado 01/02/2024 15:10

Rio - O zagueiro Marlon Santos, de 28 anos, não pode fazer parte dos jogadores relacionados pelo Fluminense para a partida contra o Bangu, nesta quinta-feira, no Luso-Brasileiro, por conta de dores no joelho esquerdo. O local gerou problemas para o defensor no ano passado.

Marlon ficou de fora das últimas quatro rodadas do Brasileiro por conta de dores na região. O zagueiro se recuperou e participou dos dois jogos do Fluminense no Mundial de Clubes contra o Al-Ahly e o Manchester City.

Com a saída de Nino, a tendência é que Marlon Santos ocupe a vaga de titular do Fluminense neste primeiro semestre. O jogador está emprestado ao clube carioca pelo Shakhtar Donetsk até o meio do ano e o Tricolor deseja sua permanência.