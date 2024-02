Germán Cano foi o artilheiro do Fluminense nos últimos dois anos e soma 84 gols com a camisa tricolor - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Germán Cano foi o artilheiro do Fluminense nos últimos dois anos e soma 84 gols com a camisa tricolorMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 01/02/2024 14:39

Rio - O Fluminense terá quase força máxima para a partida contra o Bangu, nesta quinta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. O duelo marca a estreia dos titulares e principais reservas do Time de Guerreiros na temporada.

"É um jogo que precisamos ter muita responsabilidade e uma oportunidade para seguir adquirindo capacidade física. Vamos continuar buscando implementar o que o Fernando (Diniz) nos pede. É um jogo em que vamos buscar performance e gols", disse o artilheiro tricolor.

Germán Cano inicia sua terceira temporada com a camisa tricolor. Em dois anos, o argentino soma 84 gols. O camisa 14, que foi relacionado para a partida contra o Bangu e deve iniciar entre os titulares, marcou 44 gols em 2022 e 40 gols em 2023.

O Fluminense é o líder da Taça Guanabara com 10 pontos em quatro rodadas. O Tricolor é o único entre os grandes que ainda não jogou com os titulares. Com o time alternativo, formado pela maioria de jovens da base e comandado pelo auxiliar Marcão, foram três vitórias e um empate.