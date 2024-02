Jhon Arias e Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Jhon Arias e Germán CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 01/02/2024 11:19

Rio - Do forte elenco do Fluminense em 2024 há dois jogadores em especial que construíram uma ligação dentro de campo que já está na história do clube. Jhon Arias e Germán Cano foram nas últimas duas temporadas, os atletas com mais participações diretas em gols pelo Tricolor. Para que a equipe de Fernando Diniz continue dando alegrias para os torcedores, a dupla de gringos do Flu precisa seguir funcionando em 2024.

Em 2022, o Fluminense encerrou um jejum de dez anos sem títulos do Carioca e conseguiu sua melhor campanha no Brasileiro desde o tetracampeonato de 2012. No primeiro ano da dupla, os dois alcançaram os melhores números. Arias balançou as redes em 16 gols e deu 17 assistências. Já Germán Cano anotou 44 gols e deu 7 assistências.

No ano passado, a dupla se consolidou de vez na história do Fluminense. Além do bicampeonato do Carioca, o Tricolor conquistou o inédito título da Libertadores. Novamente, nenhum atleta do elenco teve na temporada mais participações diretas em gols. Arias balançou as redes em 12 oportunidades e repetiu o número de 17 assistências. Cano fez 40 gols e deu três passes açucarados para seus companheiros aproveitarem.

O Fluminense se movimentou no mercado e trouxe jogadores importantes para o sistema ofensivo como Renato Augusto, David Terans e Douglas Costa, no entanto, Jhon Arias e Germán Cano seguirão fundamentais para que o clube carioca tenha uma nova temporada brilhante em 2024.