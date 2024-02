Fernando Diniz conversou com os jogadores na reapresentação - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 01/02/2024 13:44 | Atualizado 01/02/2024 13:46

desta quinta-feira (1), contra o Bangu, às 21h30, no Luso-Brasileiro. Fluminense já jogará com força quase máxima uma semana depois de os titulares se apresentarem para a pré-temporada. Com Cano, Arias, Marcelo, apenas três jogadores do elenco principal não estão na lista de relacionados para o confronto

O técnico Fernando Diniz mandou para o jogo o que tem de melhor à disposição. Serão apenas três desfalques: Marlon sentiu dores no joelho esquerdo e ficou fora, assim como Samuel Xavier, que faz trabalho de reequilíbrio muscular, e Gabriel Pires, em recuperação muscular após aumento de carga contra o Nova Iguaçu.



Reforço para a temporada, Terans deve estrear. outra novidade é o goleiro Felipe Alves. Já Antônio Carlos, Lelê, Felipe Andrade, Justen e Vitor Eudes, além de Renato Augusto, são os jogadores do time alternativo, que disputou os primeiros jogos do Carioca, entre os relacionados do Fluminense.



Diniz pode mandar a campo: Fábio; Guga, André, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Terans (Thiago Santos), Ganso e Renato Augusto (Keno); Arias e Cano.

Veja os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;



Zagueiros: Antonio Carlos, David Braz, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos;



Laterais: Diogo Barbosa, , Guga, Justen e Marcelo;

Volantes e meias: André, Daniel, David Terans,, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto;

Atacantes: Germán Cano, Jhon Arias, Keno, Lelê e Yony González.