Cipriano em treinamento pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/01/2024 18:37

O Apoel, do Chipre, anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Cipriano, do Fluminense. Ele assinou contrato com o clube cipriota até o final da temporada europeia, com uma opção de compra ao final do vínculo.

"Damos as boas-vindas a Cipriano ao Apoel e desejamos que celebre títulos com a nossa equipe", escreveu o Apoel, em seu site oficial.

Antes de ser emprestado ao Apoel, Cipriano renovou seu contrato com o Fluminense até o final de 2025. O vínculo anterior do atleta com o Tricolor se encerrava no final desse ano.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Cipriano ainda não fez sua estreia no time principal do Tricolor. Sem espaço no time de Fernando Diniz no ano passado, ele foi emprestado até o final da temporada para o RB Bragantino. Entretanto, entrou em campo apenas uma vez, na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pela 18ª rodada daquela edição do Campeonato Brasileiro.