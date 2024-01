Fernando Diniz vai promover a estreia do time principal do Fluminense diante do Bangu - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fernando Diniz vai promover a estreia do time principal do Fluminense diante do BanguMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 31/01/2024 17:43 | Atualizado 31/01/2024 19:26

Rio - O Fluminense deve ter força máxima contra o Bangu. O técnico Fernando Diniz deve relacionar os principais titulares e reservas para o jogo desta quinta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. A informação foi dada inicialmente pelo canal "Sentimento Tricolor".

Além dos principais titulares e reservas, o técnico Fernando Diniz deve ter quase todos os reforços à disposição. O zagueiro Antonio Carlos, o volante Gabriel Pires e o meia Renato Augusto já jogaram no Carioca. O meia Terans já está inscrito no BID e pode estrear. Já Douglas Costa é dúvida.

O Fluminense deve ir a campo com Fábio; Samuel Xavier, André, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Terans, Ganso e Renato Augusto (Keno); Arias e Cano. Outra possibilidade é a entrada de Thiago Santos na defesa e, com isso, Terans iria para o banco, segundo o canal "Perfil da Central" e o "ge".

Os jogadores inscritos no Mundial de Clubes retornaram de férias no último dia 25. O Fluminense jogou as primeiras rodadas da Taça Guanabara com time alternativo, formado por jovens da base e reservas que não jogaram no Mundial, como o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Felipe Andrade e o atacante Lelê.

O Fluminense é o líder do Campeonato Carioca com 10 pontos. Em quatro partidas, foram três vitórias e um empate, com sete gols marcados e dois sofridos. O Tricolor é o único entre os grandes que ainda não jogou com os titulares e possui a segunda melhor defesa e ataque do estadual.