Luiz Henrique será jogador do BotafogoReprodução

Publicado 31/01/2024 14:39

Clube formador do ponta Luiz Henrique, jogador que acertou sua ida ao Botafogo, o Fluminense acompanha de perto a negociação do jogador com o seu rival. Isso acontece, pois o Tricolor pode receber mais de R$ 19 milhões pela ida do atleta ao Alvinegro. As informações são do "ge".

O Botafogo desembolsará 16 milhões de euros (cerca de R$ 85,76 milhões) fixos para contratar Luiz Henrique do Betis, da Espanha, além de quatro milhões de euros (R$ 21,44 milhões) em bônus e metas.



O Fluminense tem direito a 15% desse valor (cerca de R$ 12,88 milhões) por conta de uma cláusula na negociação com o Betis. Além disso, o Tricolor também tem direito a R$ 3,5 milhões por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, por ter formado o atleta em suas categorias de base. Por fim, como a negociação ainda prevê metas e bônus, o clube das Laranjeiras ainda poderá lucrar cerca de R$ 3,2 milhões.

Jogador do Fluminense entre seus 11 e 21 anos, Luiz Henrique atuou no futebol profissional do clube entre 2020 e 2022, onde teve um excelente desempenho. O ponta fez 120 jogos com a camisa tricolor, com 14 gols e 14 assistências.