Publicado 31/01/2024 13:52 | Atualizado 31/01/2024 18:41

Rio - Reforço mais caro do Fluminense para a temporada de 2024, o meia David Terans não escondeu a alegria por vestir a camisa tricolor em seu retorno ao futebol brasileiro. Contratado junto ao Pachuca, do México, por R$ 14 milhões, o jogador exaltou o técnico Fernando Diniz e destacou a qualidade do elenco.

"Estou muito feliz. É um desafio muito grande. Estou aqui para aprender muito. O professor (Fernando Diniz) é muito bom para o meu estilo de jogo. Tem jogadores de muita experiência. Chego para aprender, quero desfrutar e ser feliz", disse o meia.

"Na hora da decisão, foi importante saber que tem jogadores experientes e que possam me ensinar mais coisas. Já tenho a minha experiência no futebol, mas eles já conseguiram mais coisas e marcaram (o nome) na história do futebol. Estou feliz de estar aqui", completou.

Terans, de 29 anos, estava no Pachuca, do México, desde o ano passado. O meia uruguaio foi revelado pelo Rentistas, do Uruguai, e já teve passagens por Atlético-MG e Athletico-PR no Brasil. No Furacão, foi campeão da Copa Sul-Americana em 2021 e do Campeonato Paranaense em 2023.

O Fluminense já anunciou sete reforços para a temporada de 2024. Além de Terans, o Tricolor já acertou com o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antonio Carlos, os meias Renato Augusto e Gabriel Pires, além dos atacantes Douglas Costa e Jan Lucumi. O clube também encaminhou a contratação do atacante Marquinhos, do Arsenal, por empréstimo.