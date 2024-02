Marlon Santos - Marcelo Goncalves / Fluminense

Marlon SantosMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 31/01/2024 22:54

Rio - O Milan, da Itália, demonstrou interesse na contratação do zagueiro Marlon, do Fluminense. Segundo o jornalista italiano Gianluigi Longari, o nome do defensor surgiu como opção de última hora para o Rossonero.

Apesar do interesse, a ida de Marlon para o Milan é improvável. O clube italiano teria que correr com a negociação, já que a janela de transferências internacionais se encerra na próxima quinta-feira (1).

Marlon pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado ao Fluminense até o meio do ano. Até o momento, o Tricolor não se manifestou sobre uma possível extensão do vínculo.