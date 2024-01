Jefté em ação pelo Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Jefté em ação pelo FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 31/01/2024 16:06 | Atualizado 31/01/2024 16:06

Rio - Emprestado pelo Fluminense ao Apoel, do Chipre, o lateral-esquerdo Jefté despertou interesse do Rangers, da Escócia. O Tricolor abriu conversas para negociar o jogador em definitivo, mas esbarrou no clube cipriota, que não tem interesse em liberar o atleta. A informação é do site "ge".

O Fluminense chegou a responder positivamente à oferta do Rangers. A partir daí, o clube escocês partiu para as conversas com o próprio Jefté e com o Apoel, mas ouviu do clube do Chipre que o brasileiro está nos planos para o restante da temporada.

Apesar do negócio ter melado, o Rangers segue interessado no jogador. A tendência é que os escoceses voltem a fazer uma nova oferta na janela do meio do ano.



Jefté tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026. O lateral fez parte da "Geração dos Sonhos" na base do Flu, com nomes como Matheus Martins, Kayky e Metinho, que conquistou o Brasileirão sub-17 em 2020.